Μεντιλίμπαρ: Αν θέλουμε το πρωτάθλημα πρέπει να νικήσουμε τον ΠΑΟΚ

Έναν πολύ πιο προσεκτικό πρόσωπο, ιδίως στην άμυνα προκειμένου να μην «χαρίσει» τίποτα στον ΠΑΟΚ περιμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει του κυριακάτικου (10/5, 19:30) αγώνα των δύο ομάδων, για την 4η αγωνιστική των play off της Super League.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην τηλεόραση της Cosmote TV για το μεγάλο ματς με τον δικέφαλο του Βορρά στο «Γ. Καραϊσκάκης», επισημαίνοντας πως εάν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το πρωτάθλημα θα πρέπει να νικήσει σ’ αυτόν τον αγώνα, ενώ πρόσθεσε πως δεν μπορεί να κοιτάζει η ομάδα του το τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες, αλλά θα πρέπει να εστιάσει στο πως θα νικήσει στα δικά της ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο συνδρομητικό κανάλι:

-Για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που έχει κερδίσει στην έδρα της Άστον Βίλα την τελευταία τριετία:

«Μας φέρνει αναμνήσεις, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έβλεπα χτες το παιχνίδι και θυμήθηκα τι είχαμε κάνει εκεί πριν από δύο χρόνια. Αυτές οι μνήμες υπάρχουν για να σου δίνουν κίνητρο να κάνεις ξανά κάτι παρόμοιο».

-Για την διαχείριση μιας ήττας μετά από καλή εμφάνιση:

«Όντως δεν ήμασταν χειρότεροι από τον αντίπαλο και παρόλα αυτά χάσαμε. Σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, περισσότερες από τον αντίπαλο, όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο. Χαρίσαμε κάποια πράγματα στον αντίπαλο και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξουμε. Παίζουμε ξανά απέναντι στον ΠΑΟΚ και αυτή τη φορά δεν πρέπει να τους χαρίσουμε τίποτα γιατί εκμεταλλεύονται τα λάθη που κάνουμε. Ιδιαίτερα στην άμυνα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί».

-Για τον στόχο της ομάδας ενόψει των τελευταίων τριών αγωνιστικών:

«Κοιτάζουμε το δικό μας παιχνίδι. Κοιτάζουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άλλοι και δεν έχουν να κάνουν με μας. Σίγουρα, σε ότι αφορά τον τίτλο, χρειαζόμαστε οι περισσότερες συνθήκες να είναι με το μέρος μας, όμως κυρίως πρέπει εμείς να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε».

-Για την διαχείριση στο ρόστερ με τρία ματς μέσα σε επτά ημέρες:

«Θα σας πω πάλι το ίδιο. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι. Όντως είναι τρία παιχνίδια πολύ κοντά το ένα με το άλλο, αλλά πρέπει να τελειώσει το πρώτο για να δούμε πως είναι η ομάδα. Παίξαμε τα τρία πρώτα παιχνίδια των playoffs σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα και τώρα θα παίξουμε τα επόμενα τρία μέσα σε μια εβδομάδα. Θα δούμε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ αν έχουμε κουρασμένους, τραυματίες ή προβλήματα με κάρτες και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε για το επόμενο».

-Για τον νέο σοβαρό τραυματισμό (ρήξη χιαστών) του Γιαζίτζι:

«Ο Γιουσούφ τραυματίστηκε και είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Θα χειρουργηθεί και θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό. Θέλουμε να του στείλουμε τις ευχές μας για να έχει κουράγιο και να γυρίσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό».

Από την πλευρά των παικτών του Ολυμπιακού, μίλησε στην Cosmote TV ο Τσικίνιο, τονίζοντας:

-Για το ματς με τον ΠΑΟΚ:

«Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και νομίζω πως η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι στην Τούμπα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε όσο έπρεπε. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε να προσπαθούμε και δυστυχώς τότε δεχθήκαμε τα γκολ. Ένα παιχνίδι κρίνεται πολλές φορές στις λεπτομέρειες. Μπορεί να είσαι πολύ καλός, ωστόσο αν δεν σκοράρεις και αν δώσεις στον αντίπαλο την ευκαιρίες τότε μπορεί να ηττηθείς. Παρόλα αυτά δείξαμε πως η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχουμε μπροστά μας τρεις τελικούς στους οποίους θα τα δώσουμε όλα γιατί όλα είναι πιθανά.

Σίγουρα πρέπει να προσέξουμε πολύ τις λεπτομέρειες. Πολλές φόρες δέχεσαι γκολ γιατί το αξίζει ο αντίπαλος αλλά πολλές φορές δέχεσαι γκολ από δικά σου λάθη. Είμαστε αποφασισμένοι να παρουσιαστούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί».

-Για την δική του αγωνιστική άνοδο και τις ασίστ στα τελευταία παιχνίδια;

«Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα. Πάντα προσπαθώ να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο αν θα δώσω ασίστ ή αν θα σκοράρω. Η νίκη είναι το μόνο που μετράει».