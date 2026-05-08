Σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από πολυκατοικία 29χρονος στο Ρέθυμνο – Πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι

Σε βαριά κατάσταση νοσηλεύεται 29χρονος άνδρας στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, μετά από πτώση από μεγάλο ύψος σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έμενε μαζί με τη σύντροφό του σε κατάλυμα τύπου Airbnb στον 5ο όροφο πολυκατοικίας, όπου φέρεται να κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που οδήγησε τον 29χρονο σε έντονη κρίση πανικού και αποδιοργάνωση συμπεριφοράς.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, υπό αυτές τις συνθήκες, ο άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι και, σε κατάσταση έντονης διέγερσης, πήδηξε από τον 5ο στον 4ο όροφο, ενώ στη συνέχεια άρχισε να μετακινείται από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και από όροφο σε όροφο, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Οι κάτοικοι, θεωρώντας αρχικά ότι πρόκειται για πιθανό διαρρήκτη, κάλεσαν την Αστυνομία, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν δυνάμεις για έλεγχο της κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια των κινήσεών του, ο 29χρονος φώναζε για βοήθεια, ενώ σε μια από τις προσπάθειες μετάβασης μεταξύ μπαλκονιών, τα ρούχα του φέρεται να πιάστηκαν σε κάγκελο, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο κενό.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατρικών και αστυνομικών εξετάσεων.