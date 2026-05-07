Γιώργος Γρηγοριάδης: Η Σία Κοσιώνη είναι η ταυτότητα του ΣΚΑΪ, τόσα χρόνια

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο, όπως είδαμε το πρωινό της Πέμπτης στο πρόγραμμα του STAR.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν τρεις παρουσιαστές τη νέα σεζόν σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή αλλά και στην φημολογούμενη αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Γρηγοριάδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είναι δύσκολες οι τριπλέτες στις εκπομπές. Λόγω χρόνου διαχείρισης και λόγω χρόνου θεμάτων. Το έχω κάνει, το έχω περάσει και μιλάω από πείρα. Είναι δύσκολες οι τρεις παρουσίες σε μια εκπομπή”.

“Η Σία Κοσιώνη είναι η ταυτότητα του ΣΚΑΪ, τόσα χρόνια στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού. Τώρα το τι μπορεί να έχει συμβεί και για ποιο λόγο μπορεί να αποχωρήσει, δεν το γνωρίζω. Προφανώς είναι επαγγελματίας και θα ‘χει πάρει την καλύτερη απόφαση”.

“Εγώ είμαι υπέρ των ευκαιριών που δίνονται σε συναδέλφους οι οποίοι έχουν μικρότερη πείρα από κάποια μεγάλα ονόματα στην ελληνική τηλεόραση. Από τη μια παραπονιόμαστε ότι δεν βλέπουμε νέα πρόσωπα και από την άλλη, όταν βλέπουμε νέα πρόσωπα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία σύγκρισης που κόβεις και τα φτερά στον άλλον” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιώργος Γρηγοριάδης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο STAR.