Η Παυλίνα Βουλγαράκη για ένα μοναδικό live σήμερα στο Καφωδείο Ελληνικό Upstairs

Η Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Καφωδειο Ελληνικο upstairs τον πιο φωτεινό μήνα της άνοιξης, με μουσική, συναίσθημα και τραγούδια που αγαπάμε!

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, στο Καφωδείο Ελληνικό Upstairs, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη μουσική σκηνή, αλλά και τραγούδια από τη δική της δημιουργική πορεία. Με τη χαρακτηριστική ευαισθησία, την εξομολογητική γραφή και τη βαθιά, τρυφερή φωνή της, φέρνει επί σκηνής τον δικό της κόσμο σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, για να γεμίσουμε την ψυχή μας με μουσική και φως!

Μαζί της:

Μηνάς Λιάκος: κιθάρα

Δημήτρης Κουλεντιανός: κοντραμπάσο

Παραγωγή: Cricos

https://www.youtube.com/c/PavlinaVoulgaraki

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καφωδειο Ελληνικό

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 45

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος, Προπώλησή12€ σε Καφωδειο

(Μετρό > Στάση Βενιζέλου)

Κρατήσεις: 6949950530, 2310 279159