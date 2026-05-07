MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Η Παυλίνα Βουλγαράκη για ένα μοναδικό live σήμερα στο Καφωδείο Ελληνικό Upstairs

|
THESTIVAL TEAM

Η Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Καφωδειο Ελληνικο upstairs τον πιο φωτεινό μήνα της άνοιξης, με μουσική, συναίσθημα και τραγούδια που αγαπάμε!

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, στο Καφωδείο Ελληνικό Upstairs, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη μουσική σκηνή, αλλά και τραγούδια από τη δική της δημιουργική πορεία. Με τη χαρακτηριστική ευαισθησία, την εξομολογητική γραφή και τη βαθιά, τρυφερή φωνή της, φέρνει επί σκηνής τον δικό της κόσμο σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, για να γεμίσουμε την ψυχή μας με μουσική και φως!

Μαζί της: 

Μηνάς Λιάκος: κιθάρα

Δημήτρης Κουλεντιανός: κοντραμπάσο

Παραγωγή: Cricos

https://www.youtube.com/c/PavlinaVoulgaraki

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καφωδειο Ελληνικό

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 45
Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος, Προπώλησή12€ σε Καφωδειο

(Μετρό > Στάση Βενιζέλου)

Κρατήσεις: 6949950530, 2310 279159

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που μπήκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο καταστήματα για να αρπάξει χρήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Κουτσούμπας από Θεσσαλονίκη: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Τα αυγά προστατεύουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ – Ποια είναι η ωφέλιμη ποσότητα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Συνελήφθησαν o πλοίαρχος και o αξιωματικός γέφυρας για τη βύθιση του φορτηγού πλοίου βόρεια της Άνδρου

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα: “Είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στο Ορμούζ” λέει ο Μακρόν