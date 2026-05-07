Έρευνα ΕΒΕΘ: Ώριμοι οι Θεσσαλονικείς για τεχνολογικές λύσεις και AI – “Αγκάθι” το κυκλοφοριακό

Η τεχνολογική ωριμότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης και η επιθυμία τους για ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους μέσω της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση «Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις: Προκλήσεις και προοπτικές για τη Θεσσαλονίκη», την οποία διοργάνωσε χθες το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε ηέρευνα που διενήργησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview για λογαριασμό του ΕΒΕΘ. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έκανε ο Υπεύθυνος Ερευνών της Interview, Δημήτρης Βασιλειάδης. Η έρευνα ανέδειξε πως το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με τους πολίτες να είναι σχετικά δυσαρεστημένοι από την τρέχουσα κατάσταση, αλλά απόλυτα έτοιμοι να δεχθούν καινοτόμες λύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (μέσος όρος 2,6 στα 5), με το κυκλοφοριακό (32%) και την έλλειψη πράσινων χώρων (22%) να αναδεικνύονται στα κυρίαρχα προβλήματα. Ωστόσο, το ενθαρρυντικό είναι πως το 90% των πολιτών κατανοεί ορθά τον όρο «Έξυπνη Πόλη» και αναγνωρίζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Ενδεικτικά:

Το 85% πιστεύει ότι η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα στην πόλη.

Το 89% επιθυμεί διακαώς την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας.

Το 79% βλέπει θετικά τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη λειτουργία του Δήμου.

Το 85% υποστηρίζει την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ενέργειας και νερού.

Στο πλαίσιο αυτό το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η μετάβαση σε μια Έξυπνη Πόλη δεν προϋποθέτει μόνο μια ψηφιακή ή περιβαλλοντική αναβάθμιση, αλλά μια ξεκάθαρη στρατηγική που μπορεί να απογειώσει την παραγωγικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη βούληση για επενδύσεις σε υποδομές.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Β΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Πάνος Μενεξόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Νικόλαος Τζόλλας, ο Αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, κ. Σπύρος Τζελέπης, καθώς και ο Πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, κ. Ηλίας Περτζινίδης.

Στο πάνελ ανοιχτής συζήτησης που επακολούθησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι το Υπουργείο «τρέχει» έργα 400 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων. Προχώρησε σε δύο σημαντικές εξαγγελίες: αφενός, την άμεση επαναφορά του έργου «Έξυπνη Θεσσαλονίκη», προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, και αφετέρου, τη διάθεση 9.000 ανοιχτών συνόλων δεδομένων (open data) του Δημοσίου για χρήση και από αυτοδιοίκηση, ερευνητές και επιχειρήσεις. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ποσοτικοποίησης των δεδομένων κάθε πόλης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν μπορείς να βελτιώσεις κάτι που δεν μετράς», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ατομικής ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον.

Ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής, κ. Στράτος Σιμόπουλος, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο ίδιο χαμηλό επίπεδο “έξυπνης πόλης” με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το επόμενο βήμα, τόνισε, είναι η αξιοποίηση δεδομένων για να προβλέπονται οι ανάγκες των πολιτών, φέρνοντας ως παράδειγμα την οργάνωση πολυτροπικών ταξιδιών ή την πληροφόρηση για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Παρότι αναγνώρισε σημαντικές “έξυπνες” εξαιρέσεις, όπως η εφαρμογή κυκλοφοριακής πρόβλεψης του ΕΚΕΤΑ και τα συστήματα της ΕΥΑΘ, ξεκαθάρισε πως για την ευρεία εφαρμογή τέτοιων λύσεων απαιτείται η δημιουργία ενός “Open Data Portal” προσβάσιμου από φορείς, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια.

Από την πλευρά της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, κ. Ιωάννης Πολίτης, στάθηκε στη διαχρονικότητα του κυκλοφοριακού προβλήματος. Έκανε ιδιαίτερη μνεία στη δραματική πτώση χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, που σήμερα βρίσκεται μόλις στο 15% (έναντι 39% το 2000). Εξήγησε ότι στην «πυρίκαυστο ζώνη» του κέντρου υπάρχουν 4.000 νόμιμες θέσεις στάθμευσης και πρότεινε κανονιστικούς περιορισμούς στην πρόσβαση των ΙΧ στο κέντρο, αλλά και παροχή εμπορικών κινήτρων-εκπτώσεων στους συστηματικούς χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών.

Η κα Εύη Αγγελίδου, Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης στον τομέα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Βιωσιμότητας της «The Conference Board», εστίασε στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Όπως επισήμανε, οι πολίτες έχουν πλέον την πρόθεση να την εφαρμόσουν, ωστόσο το υφιστάμενο σύστημα παραμένει αργό και δεν αξιοποιεί επαρκώς αυτή τη δυναμική. Υπογράμμισε με νόημα πως «η σπατάλη δεν αποτελεί απλώς ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά συνιστά κακή οικονομία» και σημείωσε ότι οι τεχνολογικά και στρατηγικά ώριμες επιχειρήσεις ξεκινούν την προσπάθεια από την ίδια την παραγωγή, σχεδιάζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους εξαρχής με έξυπνο τρόπο, ώστε να προλαμβάνουν και να αποφεύγουν τη σπατάλη.

Η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις και γόνιμη συζήτηση με το ακροατήριο.