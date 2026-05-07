Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πατέρα και γιο για παράνομη μεταφορά 26 ζώων χωρίς πιστοποιητικά και σήμανση

Συνελήφθησαν 2 άτομα για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 20 και 52 ετών (υιός και πατέρας), οι οποίοι συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες σε περιοχή της Σίνδου από αστυνομικούς του Α.Τ. Δέλτα, καθώς ο 20χρονος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ. Φορτηγό ιδιοκτησίας του 52χρονου και να μεταφέρει 26 ζώντα ζώα ιδιοκτησίας του πατέρα του, χωρίς ενώτια, στερούμενος του απαραίτητου υγειονομικού πιστοποιητικού για τη μεταφορά τους.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.