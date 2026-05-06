Κρούσμα χανταϊού και στην Ελβετία: Άνδρας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο νοσηλεύεται στη Ζυρίχη

Ένας άνδρας, ο οποίος μολύνθηκε από τον χανταϊό νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο ελβετικός πληθυσμός.

Ο άνδρας, είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, προστίθεται στην ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.