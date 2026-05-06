Γιάννης Αϊβάζης: Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή, το κεφάλαιο του γάμου δεν έχει κλείσει

Μια καλή περίοδο στην προσωπική του ζωή, δήλωσε ότι περνάει ο Γιάννης Αϊβάζης, τονίζοντας παράλληλα πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά στο μέλλον.

Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου, αναφέροντας αρχικά πως δεν θέλει να απασχολεί με όσα συμβαίνουν στα ερωτικά του. Χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες αποκαλύψεις, ο Γιάννης Αϊβάζης παραδέχτηκε ότι βιώνει μια καλή περίοδο στον συγκεκριμένο τομέα, προσθέτοντας ωστόσο ότι προτιμάει να διατηρηθεί μια διακριτική στάση.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Ποτέ δεν μου άρεσε να βλέπω τη ζωή των άλλων από την κλειδαρότρυπά, κι έτσι δεν μου αρέσει να βλέπουν και οι άλλοι τη δική μου. Θα πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Δεν πρόκειται ούτε να αρνηθώ κάτι, ούτε να παραδεχτώ κάτι σε γενικές γραμμές. Με ενοχλεί όμως όταν δεν υπάρχει διακριτικότητα. Αν εγώ ή η σύντροφός μου δεν δίνουμε δικαιώματα για οποιοδήποτε πράγμα, δεν μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να σηκώσει το τηλέφωνό του και να σε βγάλει φωτογραφία». Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αϊβάζης απάντησε σε ερώτηση για το εάν σκέφτεται έναν δεύτερο γάμο, απαντώντας: «Όλα είναι πιθανά. Δεν λέω ποτέ σε τίποτα. Όχι, το κεφάλαιο του γάμου δεν έχει κλείσει».

Ο ηθοποιός υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με τη Μαρία Κορινθίου, με την οποία αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 14 χρόνια γάμου. Η είδηση του διαζυγίου τους κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2024, με το πρώην ζευγάρι να επιβεβαιώνει στη συνέχεια τον χωρισμό.



