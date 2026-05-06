Θεσσαλονίκη: Στην Κύπρο εκδίδεται 29χρονος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης
Να εκδοθεί στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για 29χρονο Έλληνα.
Εις βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα από τις Αρχές της Κύπρου για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, σε εκτέλεση του οποίου είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο.
Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, οι φερόμενες πράξεις τελέστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Αγία Νάπα, με θύμα μία 14χρονη (τότε).
Εξετάζοντας το κυπριακό αίτημα, οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών άναψαν «πράσινο φως» για την έκδοσή του. Ο εκζητούμενος, κατά τη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου, δεν τοποθετήθηκε ως προς το κατηγορητήριο.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
