Λιβανός: Η αντιπολίτευση ζητά την προανακριτική για μικροπολιτικούς λόγους – Δεν έγινε σε βάθος έρευνα των υποθέσεων

«Ο προσωπικός μου στόχος αυτή τη στιγμή και μιλώ ως ιδιώτης, όπως ξέρετε δεν είμαι μέλος της Βουλής πλέον, είναι να πείσω και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ακόμα και αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν τις προτάσεις ότι έκαναν λάθος» τόνισε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, σχετικά με την προανακριτική σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πρότεινε η αντιπολίτευση και απέρριψε η κυβέρνηση.

«Ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημά μας με βάση τον κανονισμό της Βουλής αλλά και το Σύνταγμα, υποχρεώνει οποιονδήποτε εισαγγελέα αυτομάτως μόλις πέσει σε ένα όνομα υπουργού, να κλείσει τον φάκελο και να τον Αλλά εκεί υπάρχει ένα σκεπτικό. Το σκεπτικό ποιο είναι; Ότι η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα (…) και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή.

Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευσθώ στην πορεία, για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Δηλαδή εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβανός.

«Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον και για την δημοκρατία μας και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος. Υπάρχουν στη Βουλή, θυμάμαι αυτά τα νούμερα από τότε που ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, περίπου 500 υποθέσεις που έχουν έρθει τα τελευταία 20 χρόνια για υπουργούς αμελλητί, εκ των οποίων έχουν συζητηθεί για προανακριτικές επιτροπές οι 10. Και ορθώς, διότι είναι ζήτημα αρχής και νομίζω ότι έτσι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία να καταψηφίσει τις προτάσεις αυτές. Ότι, δεν μπορεί επειδή αναφέρεται το όνομα ενός υπουργού, αυτομάτως να στήνουμε προανακριτικές επιτροπές. Γιατί αν είχαμε στήσει τα τελευταία 20 χρόνια 500 προανακριτικές, καταλαβαίνετε ότι η Βουλή δεν θα έκανε οποιαδήποτε άλλη δουλειά» σημείωσε.

Ως προς το τι περιείχε ο φάκελος που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ό,τι αφορά τον ίδιο, ανέφερε τα εξής:

«Εγώ μελέτησα τον φάκελο, γιατί δεν είναι δικογραφία, εκεί δεν υπάρχει καμία κατηγορία εις βάρος μου, ούτε από την κύρια Κοβέσι ούτε από την κυρία Παπανδρέου. (…) Κατηγορία δεν υπάρχει. Περιγράφουν τα αδικήματα συνδέοντάς τα με τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει.

Πρώτον, εδώ έχω να πω το εξής ότι η έρευνα η οποία έχει γίνει, εγώ θα πω απολύτως καλόπιστα, είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε από την Οικονομική Αστυνομία, έχει το εξής πρόβλημα. Ότι τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα κανονιστικά θέματα, οι εγκύκλιοι και όλος ο τρόπος λειτουργίας των Οργανισμών πληρωμών σε όλη την Ευρώπη για την Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι πάρα πολύ πολύπλοκα. Οπότε, ακόμα και οι άνθρωποι που επιφορτίστηκαν με το ερευνητικό και ανακριτικό έργο από την πλευρά της Εισαγγελίας, εάν δεν είναι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εάν δεν είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς όλες τις διεργασίες.

Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις, τις οποίες κλήθηκαν να αναλύσουν με βάση τις επισυνδέσεις, που νομίζω ότι μεθοδολογικά ήταν μία λάθος διαδικασία, διότι πρώτα βλέπεις ποιο είναι το σκάνδαλο, ποιο είναι το πρόβλημα και από κει και πέρα πας να διερευνήσεις. Εδώ έγινε η αντίθετη διαδικασία. Δηλαδή βρήκαν επισυνδέσεις κάποιων πολιτικών προσώπων, στην προκειμένη περίπτωση στη δική μου, δεν μίλαγα εγώ, μίλαγαν κάποιοι συνεργάτες μου και πήγαν από εκεί να κάνουν έρευνα για να δουν πού οδηγούν αυτές οι υποθέσεις.

Στις συγκεκριμένες υποθέσεις, πρώτον, δεν υπάρχει καμιά παρανομία. Δεύτερον, υπάρχει μηδενική ζημία του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, αφορούν όλες σε πραγματικούς βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έπαιρναν επιδοτήσεις πριν το ’21 και συνεχίζουν και παίρνουν σήμερα.

Γι’ αυτό και με βεβαιότητα εγώ τοποθετούμαι κατ’ αυτόν τον τρόπο και αφού βεβαίως έχω ψάξει και έχω διαβάσει όλο το φάκελο και εγώ και οι συνεργάτες μου και έχουμε δει ακριβώς τον τρόπο σκέψης που αποτυπώνεται. Και θεωρώ ότι αν έκαναν την ίδια δουλειά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έπαιρναν ίσως λίγο περισσότερο χρόνο και μελετούσαν τους φακέλους, θα έβλεπαν αυτά τα οποία σας λέω».

Σε σχέση με το επίδικο, τον λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ελεγχθεί ο κ. Λιβανός, για την περίπτωση όπου μία ομάδα κτηνοτρόφων, παραγωγοί βιολογικής κτηνοτροφίας που είχαν μπει στο πρόγραμμα το 2017, πήραν χρήματά τους το ’18 και το ’19, δεν τα πήραν το ’20 και έκαναν μια ιεραρχική προσφυγή, την οποία υπέγραψε ως αρμόδιος υπουργός τότε για να τα πάρουν, ερωτηθείς αν ήταν νόμιμη αυτή η υπογραφή και η ιεραρχική προσφυγή που έκαναν οι παραγωγοί, απάντησε «αυτή η υπογραφή ήταν απολύτως νόμιμη και η ιεραρχική προσφυγή για λόγους ανωτέρας βίας και ειδικών συνθηκών ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να προσφύγουν στο Δημόσιο οι 37 αυτοί οι παραγωγοί για να δικαιωθούν. Δηλαδή, αν εγώ καλούμουν να ξανά αποφασίσω, 100 φορές το ίδιο θα έκανα».