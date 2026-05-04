Σύλληψη 68χρονου για ναρκωτικά στη Σκιάθο – Κατασχέθηκαν πάνω από 13 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 68χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και αντίστασης κατά των αρχών, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Σκιάθο.

Η σύλληψη έγινε από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) της Λιμενική Αρχή Βόλου, τις μεσημβρινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, στο πλαίσιο αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 68χρονος εντοπίστηκε να παραλαμβάνει δύο ασυνόδευτες χειραποσκευές από επιβατηγό-τουριστικό σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στον παλαιό λιμένα του νησιού. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι λιμενικοί εντόπισαν στο εσωτερικό των αποσκευών συνολικά 14 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, με συνολικό βάρος 13 κιλά και 320 γραμμάρια.

Η εκτιμώμενη αξία της κατασχεθείσας ποσότητας φτάνει τις 333.000 ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το εύρος της διακίνησης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο 68χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και τη χαρτογράφηση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

