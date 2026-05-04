Εκατοντάδες γρατσουνισμένα αυτοκίνητα – H νέα μόδα στο TikTok που προκαλεί τρόμο στους οδηγούς

Οι μόδες που γεννιούνται στο TikTok δεν είναι πάντα αθώες, με ορισμένες από αυτές να ξεφεύγουν σε ανησυχητικό βαθμό και να δημιουργούν πραγματικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Τα κοινωνικά μέσα έχουν πλέον εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της σύγχρονης ζωής, ιδιαίτερα για τους νεότερους, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς ψηφιακής αλληλεπίδρασης.

Για πολλούς, η εικόνα τους στα social media αποτελεί προέκταση της πραγματικής τους ταυτότητας, με αποτέλεσμα η αναζήτηση επιβεβαίωσης μέσα από likes, views και followers να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά τους.

Οι εκφάνσεις αυτού του φαινομένου είναι πολλές και όχι πάντα αθώες. Έχουμε δει επανειλημμένα trends να ξεκινούν ως κάτι «διασκεδαστικό» και να καταλήγουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές, ειδικά όταν εμπλέκονται ανήλικοι που είτε παρασύρονται από τη μαζική συμμετοχή είτε επιδιώκουν την εύκολη προβολή.

Η τελευταία τάση που έχει γίνει viral σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δεν θέτει άμεσα σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα κάποιου, ωστόσο προκαλεί σημαντικές υλικές ζημιές θέτοντας ως στόχο την ιδιωτική περιουσία τρίτων και συγκεκριμένα τα αυτοκίνητα τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή οργανωμένου βανδαλισμού, όπου νεαροί χρήστες χαράζουν με κλειδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, καταγράφοντας την πράξη τους και δημοσιεύοντας τα… αποτελέσματα σε δημοφιλείς κοινωνικές πλατφόρμες

Αμέτρητα βίντεο έχουν ήδη εμφανιστεί στο διαδίκτυο, δείχνοντας νεαρά άτομα να προχωρούν σε εκτεταμένες γρατζουνιές σε οχήματα που απλώς βρέθηκαν στον δρόμο τους, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δράστες δεν δείχνουν κανένα ίχνος ενοχής, αντιμετωπίζοντας τη ζημιά ως ένα μέσο για να κερδίσουν λίγη παραπάνω δημοσιότητα.

Esa nueva moda de TikTok subiendo videos grabando como rayas coches ajenos va a acabar regular. pic.twitter.com/zDbALGbKeH — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) April 20, 2026

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παράδειγμα έρχεται από την Ισπανία, όπου βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως δείχνει νεαρό κορίτσι να χαράζει το αμάξωμα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου και στη συνέχεια να χαμογελά στην κάμερα, σαν να πρόκειται για κάποιο αστείο, με την εν λόγω εικόνα να έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις χρηστών.

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί οργανωμένα περιστατικά αυτού του συγκεκριμένου trend στην χώρα μας, ωστόσο οι βανδαλισμοί σε παρκαρισμένα οχήματα δεν αποτελούν άγνωστο φαινόμενο. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές όπου παρκαρισμένα αυτοκίνητα γίνονται στόχος ομάδων ανηλίκων ή ακόμα και χούλιγκαν, οι οποίοι προκαλούν εκτεταμένες ζημιές χωρίς προφανή λόγο.

Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές, μετά από σχετικό νόμο που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τίτλο «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας».

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο άρθρο 59 του νόμου 5090 προβλέπει πως πρόκληση φθοράς σε ξένη περιουσία συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, όποιος καταστρέφει ή βλάπτει ξένο αντικείμενο μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και δύο έτη ή χρηματική ποινή, ενώ σε περιπτώσεις μεγαλύτερης ζημιάς ή πράξεων χωρίς πρόκληση, οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, φτάνοντας σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και επιπλέον χρηματικά πρόστιμα.

Πηγή: carandmotor.gr