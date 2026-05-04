ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για Προανακριτική στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου

«Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, για τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς της (σ.σ. Λιβανό-Αραμπατζή) στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου, απ’ το οποίο ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του.

Τονίζει ότι «με τη στάση της αυτή, η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ δεν απαλλάσσει μόνο τους υπουργούς της, αλλά προσπαθεί να προκαταλάβει και την έρευνα για τους ελεγχόμενους κι εμπλεκόμενους βουλευτές της».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ «και σε αυτή την περίπτωση αποκαλύπτονται οι ευθύνες της ΝΔ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση του άρθρου 86, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να διώκονται οι υπουργοί όπως οι απλοί πολίτες και μην υπάρχουν μεθοδεύσεις, όπως αυτές που επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ».

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι «θα στηρίξει την πρόταση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους Λιβανό και Αραμπατζή, με το δικό του σκεπτικό». «Αναδεικνύοντας», όπως συνεχίζει, «τόσο τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, όσο και της πολιτικής της ΕΕ και της ΚΑΠ, στο έδαφος της οποίας αναπτύχθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έτσι μόνο μπορεί να γίνει έρευνα σε βάθος και να αναδειχθούν ο μεγάλος ένοχος, το σύστημα του κέρδους που τσακίζει τις ζωές των βιοπαλαιστών αγροτών, όπως και συνολικά οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες όλων των πολιτικών προσώπων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

