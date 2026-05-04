Συναγερμός για ρυμουλκό που προσάραξε ανοιχτά της Μακρόνησου με 7μελές πλήρωμα
Αρχείο Intime
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ
Περιπέτεια για το πλήρωμα ρυμουλκού πλοίου στη θαλάσσια περιοχή της Μακρόνησου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό, το ρυμουλκό με 7 Έλληνες πλήρωμα προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Μακρόνησου και στη συνέχεια παρατηρήθηκε εισροή υδάτων.
Στο σημείο βρίσκεται 1 παραπλέον ιδιωτικό σκάφος, ενώ προς στο σημείο πλέουν 1 σκάφος του Λιμενικού και 2 ρυμουλκά.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.