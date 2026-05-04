Συναγερμός για ρυμουλκό που προσάραξε ανοιχτά της Μακρόνησου με 7μελές πλήρωμα

Περιπέτεια για το πλήρωμα ρυμουλκού πλοίου στη θαλάσσια περιοχή της Μακρόνησου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό, το ρυμουλκό με 7 Έλληνες πλήρωμα προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Μακρόνησου και στη συνέχεια παρατηρήθηκε εισροή υδάτων.

Στο σημείο βρίσκεται 1 παραπλέον ιδιωτικό σκάφος, ενώ προς στο σημείο πλέουν 1 σκάφος του Λιμενικού και 2 ρυμουλκά.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.