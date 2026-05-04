ΠΑΣΟΚ για Καραμέρο: Την ώρα που καταρρέει ο κ. Μητσοτάκης τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να βάλουν πλάτη στη ΝΔ χτυπώντας το ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Καραμέρος ακολουθώντας τη ρήση του θυμόσοφου λαού, ‘πιάνει πόρτα για τον χειμώνα’. Γι’ αυτό και άρχισε τις προσωπικές επιθέσεις στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για «βολική αντιπολίτευση» με αφορμή το ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων των ανεξάρτητων αρχών.

«‘Βολική’ αντιπολίτευση», τονίζει το ΠΑΣΟΚ στο σχόλιο του, «είναι αυτή που συντρίβεται από μια αποτυχημένη κυβέρνηση» και προσθέτει ότι «την ώρα που καταρρέει στα σκάνδαλα και στη διαφθορά ο κ.Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να βάλουν πλάτη στη Νέα Δημοκρατία χτυπώντας το ΠΑΣΟΚ».

«’Αραγε όταν ο κ. Τσίπρας τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία για να ορίσουν τη σύνθεση του ΕΣΡ, ήταν και αυτός ‘βολικός’;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι «ο δημοκρατικός κόσμος κρίνει. Ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τις πατερίτσες του κ. Μητσοτάκη».

