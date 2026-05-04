Τάνκερ χτυπήθηκε από “άγνωστα βλήματα” στα Στενά του Ορμούζ ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Το UKMTO έλαβε αναφορά για συμβάν 78 ναυτικά μίλια (σ.σ. 145 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε μέσω X η υπηρεσία, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας πως το «συμβάν» αυτό της αναφέρθηκε χθες Κυριακή στις 22:40 (ώρα Ελλάδας).

«Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις, ιδίως από πού είχε αποπλεύσει το σκάφος που έγινε στόχος.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, είναι ουσιαστικά κλειστά αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει σήμερα το πρωί να συνοδεύει πλοία τρίτων χωρών αποκλεισμένα στον Κόλπο ώστε να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο αποστολής που βάφτισε Project Freedom («σχέδιο ελευθερία»), κάτι που απέρριψαν οι ιρανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

