Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 25χρονος υπεύθυνος καταστήματος

Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν χθες τα ξημερώματα (3/5) αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη διότι ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επίτρεψε την κατανάλωσε αλκοολούχου ποτού σε 16χρονο νεαρό, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε εμφανή κατάσταση μέθης και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.