Οι οδηγίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τους οπαδούς για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό – “Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας”

Ώρα για ντέρμπι στην Τούμπα, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα (3/5, 19:00) τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική των Play off της Super League, σε ένα απόγευμα που η ΠΑΕ καλεί τον κόσμο της να σταθεί δίπλα στην ομάδα με όλη του τη δύναμη.

Παράλληλα, η ΠΑΕ υπενθυμίζει πως η είσοδος στο γήπεδο συνοδεύεται από τις καθιερωμένες υποχρεώσεις για ταυτοποίηση του εισιτηρίου μέσω του GOV. Στην ανακοίνωση τονίζεται, ακόμη, πως η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργεί προελέγχους περιμετρικά της Τούμπας.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League 2025-26 και η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, με τη φωνή και το πάθος μας.

Με μυαλό και σύνεση, βοηθάμε την ομάδα μας και προστατεύουμε το σπίτι μας.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Πάμε όλοι μαζί να στηρίξουμε το αγωνιστικό τμήμα στην μάχη που έχει να δώσει και να πάρουμε την νίκη.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 16:30. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.grWallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support».