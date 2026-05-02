Καλλιάνος: Τελειώνει το ψυχρό σκηνικό και έρχεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας την προσεχή εβδομάδα

«Μετά το ιδιαίτερα ψυχρό Σαββατοκύριακο που βιώνουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας -ένας καιρός ασυνήθιστος για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου- η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να μεταβάλλεται σταδιακά» σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, για τον καιρό των επόμενων ημερών.

«Μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή με τοπικές βροχοπτώσεις, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, και ίσως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα 9 μποφόρ αντίστοιχα. Ωστόσο, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου σταδιακά θα αλλάξει ο καιρός», όπως αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος.

«Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα μεγαλώνουν, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα να επανέλθουμε σε πιο τυπικές ανοιξιάτικες συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 4 Μαΐου η μέγιστη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί στους 22-24°C, ενώ στα νησιωτικά τμήματα θα φτάσει περίπου τους 18-21°C.

Την Τρίτη αναμένεται περαιτέρω άνοδος, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να αγγίζουν τους 26-28°C και στα νησιά τους 22 με 24°C. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Τετάρτη 6 Μαΐου, με θερμοκρασίες στους 26-28°C στα ηπειρωτικά και 22-25°C στα νησιά. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 28-30°C στα ηπειρωτικά και τους 24-27°C στα νησιωτικά τμήματα.

Παρόμοιες θα είναι και οι μέγιστες θερμοκρασίες στις 5 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έως και την επόμενη Πέμπτη, στοιχεία που φαίνονται αναλυτικά στις παρακάτω κάρτες».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο «από τα τέλη της προσεχούς εβδομάδας και κυρίως από την Πέμπτη 7 Μαΐου προς την Παρασκευή 8 Μαΐου, αυξάνονται οι πιθανότητες ακόμη και για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτό έχει να κάνει με τη πιθανή μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες, μέσω της κεντρικής Μεσογείου ενδέχεται να κινηθούν προς την Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα προς το επόμενο Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει ακόμη πλήρως «κλειδώσει» σε επίπεδο πρόγνωσης. Απαιτείται η παρακολούθηση των επόμενων ημερών και η σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων, ώστε να γνωρίζουμε την ένταση και τη διάρκεια της θερμής εισβολής, εφόσον αυτή τελικώς λάβει χώρα. Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση της ατμόσφαιρας τείνει προς τις θερμότερες συνθήκες, στοιχείο που αξίζει να μελετήσουμε τις επόμενες ημέρες».