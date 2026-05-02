Ιράν: Ακόμη δύο εκτελέσεις ανδρών για συνεργασία με το Ισραήλ

THESTIVAL TEAM

Δύο άνδρες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ απαγχονίστηκαν σήμερα στο Ιράν, ανακοίνωσε η δικαστική εξουσία της χώρας, οι πιο πρόσφατες εκτελέσεις που γίνονται στη χώρα μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Ο Γιαγκούμπ Καριμπούρ και ο Νασέρ Μπεκρζαντέχ απαγχονίστηκαν για συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών και κατασκοπεία για λογαριασμό του σιωνιστικού καθεστώτος», έγραψε το Mizan, το πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία σύλληψης των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Καριμπούρ κρίθηκε ένοχος για το έγκλημα του «μοχαρεμπέ» («πόλεμος εναντίον του Θεού» στα περσικά), για «τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφιση χώρων ασφαλείας και στρατιωτικών χώρων και μετάδοση αυτών των εικόνων σε πράκτορα της Μοσάντ», της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025.

Ο Μπεκρζαντέχ εκτελέστηκε επίσης για συνεργασία με τη Μοσάντ. Σύμφωνα με το Mizan, το οποίο δεν διευκρίνισε πότε έλαβαν χώρα τα γεγονότα, ο Μπεκρζαντέχ παρείχε στο Ισραήλ πληροφορίες για «θρησκευτικές προσωπικότητες και περιφερειακούς αξιωματούχους, καθώς και για σημαντικά κέντρα όπως η περιοχή Νατάνζ», όπου βρίσκεται σημαντική πυρηνική εγκατάσταση.

Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις έχουν αυξηθεί στο Ιράν μετά την έναρξη της σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, το Ιράν είναι η χώρα που χρησιμοποιεί συχνότερα τη θανατική ποινή μετά την Κίνα.

Ιράν

