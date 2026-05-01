Το βίντεο της Eurovision για τα 70 χρόνια ζωής του διαγωνισμού και οι ψηφιακές καινοτομίες

Ο φετινός Μάιος σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τη Eurovision, η οποία συμπληρώνει 70 χρόνια παρουσίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα στον πλανήτη με το σύνθημα «United by Music».

Η έναρξη των προβών στη Βιέννη το Σάββατο 2 Μαΐου δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα. Φέτος η European Broadcasting Union, σε συνεργασία με τα μέλη της, προωθεί μια σειρά από δράσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, ιστορία και διεθνή εξωστρέφεια, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του θεσμού.

Η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει την πορεία της Eurovision από ένα αρχικό τηλεοπτικό πείραμα σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, με εκατομμύρια θεατές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επέκταση προς νέες αγορές, με το άνοιγμα προς την Ασία να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις.

Ψηφιακές καινοτομίες για το κοινό

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η ανανεωμένη ψηφιακή εμπειρία για τους φίλους του διαγωνισμού. Η νέα ιστοσελίδα και εφαρμογή προσφέρουν διαδραστικές δυνατότητες, ενισχύοντας τη συμμετοχή των χρηστών.

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το «Eurodex», ένα ολοκληρωμένο αρχείο που συγκεντρώνει στοιχεία και αποτελέσματα από όλες τις διοργανώσεις των τελευταίων επτά δεκαετιών. Παράλληλα, η λειτουργία «My Scoreboard» επιτρέπει στους χρήστες να βαθμολογούν τραγούδια και να μοιράζονται τις επιλογές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφιέρωμα με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα

Στο πλαίσιο της επετείου, η ORF παρουσιάζει το «Life of Toni», ένα βίντεο που θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό.



Το αφιέρωμα ακολουθεί τη ζωή ενός φανατικού θεατή από το 1956 έως σήμερα, αποτυπώνοντας σημαντικές στιγμές μέσα από τη μουσική της Eurovision. Μέσα από προσωπικές εμπειρίες, το έργο αναδεικνύει τον διαγωνισμό ως σταθερό πολιτιστικό σημείο αναφοράς, που συνοδεύει γενιές θεατών.

Το συγκεκριμένο υλικό αναμένεται να αξιοποιηθεί από τα μέλη της EBU σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας την προβολή της επετειακής διοργάνωσης και υπογραμμίζοντας τη διαχρονική της επιρροή.

