Άγρια επίθεση σε 48χρονη Γαλλίδα μοναχή στο Όρος Σιών στην Ιερουσαλήμ – Δείτε βίντεο

Ένα βίντεο που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης που δέχθηκε μια 48χρονη Γαλλίδα μοναχή στο Όρος Σιών στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ιστορικό Υπερώο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, όταν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένας 36χρονος Ισραηλινός επιτέθηκε στη γυναίκα. Όπως φαίνεται στο οπτικοακουστικό υλικό, την έριξε με δύναμη στο έδαφος και στη συνέχεια άρχισε να την κλωτσά, προκαλώντας της τραυματισμούς.

Η γυναίκα είναι αναγνωρισμένη ερευνήτρια στη Γαλλική Βιβλική και Αρχαιολογική Σχολή της Ιερουσαλήμ (EBAF), γεγονός που έχει προσδώσει επιπλέον διεθνή διάσταση στην υπόθεση.

Για καλή τύχη της 45χρονης η παρέμβαση ενός τουρίστα που βρισκόταν στο σημείο ήταν άμεση και χάρη στην αντίδρασή του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 36χρονου την επόμενη ημέρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «επαίσχυντη» και υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις αντιβαίνουν στις αρχές του σεβασμού και της θρησκευτικής ελευθερίας.