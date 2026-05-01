Άγρια επίθεση σε 48χρονη Γαλλίδα μοναχή στο Όρος Σιών στην Ιερουσαλήμ – Δείτε βίντεο

Ένα βίντεο που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης που δέχθηκε μια 48χρονη Γαλλίδα μοναχή στο Όρος Σιών στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ιστορικό Υπερώο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, όταν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένας 36χρονος Ισραηλινός επιτέθηκε στη γυναίκα. Όπως φαίνεται στο οπτικοακουστικό υλικό, την έριξε με δύναμη στο έδαφος και στη συνέχεια άρχισε να την κλωτσά, προκαλώντας της τραυματισμούς.

Η γυναίκα είναι αναγνωρισμένη ερευνήτρια στη Γαλλική Βιβλική και Αρχαιολογική Σχολή της Ιερουσαλήμ (EBAF), γεγονός που έχει προσδώσει επιπλέον διεθνή διάσταση στην υπόθεση.

Για καλή τύχη της 45χρονης η παρέμβαση ενός τουρίστα που βρισκόταν στο σημείο ήταν άμεση και χάρη στην αντίδρασή του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 36χρονου την επόμενη ημέρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «επαίσχυντη» και υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις αντιβαίνουν στις αρχές του σεβασμού και της θρησκευτικής ελευθερίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα” και σήμερα στο Θέατρο Radio City

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Τζέφρι Επστάιν: Στο φως χειρόγραφο σημείωμα που έμεινε κρυφό για χρόνια – “Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Μήνυμα Μητσοτάκη με… Akyla για την Πρωτομαγιά: Τα δέκα μέτρα που φέραμε για τους εργαζόμενους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά σε Θεσσαλονίκη και ακόμη δύο περιοχές – 8 συλλήψεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Η Πέγκυ Ζήνα τραγούδησε μαζί φιλάθλους του ΟΦΗ συνθήματα της ομάδας – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 λεπτά πριν

Εντοπίστηκαν οβίδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε έργα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκη