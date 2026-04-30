“Μπηχτή” Τραμπ στον Στάρμερ: “Πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται όπως ο Βασιλιάς Κάρολος”

«Ο Στάρμερ πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται όπως ο βασιλιάς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Sky News.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου θα συμβάλει στη βελτίωση της σχέσης του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, οι σχέσεις με τον οποίο έχουν ψυχρανθεί το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν.

«Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση σε αυτό», είπε, απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα του Βρετανού δημοσιογράφου καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ-Βρετανίας διανύουν μια ιδιαίτερη τεταμένη περίοδο.

«Μπορώ να σας πω ένα πράγμα, η σχέση μας είναι πολύ καλή, αλλά ξέρετε, αυτός είναι ένα άλλο άτομο. Θα το μάθουμε» είπε, αναφερόμενος στον Στάρμερ.

«Μου αρέσει πολύ ο Κίρ Στάρμερ, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει ένα τραγικό λάθος στο θέμα της μετανάστευσης και ένα τραγικό λάθος στο θέμα της ενέργειας», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς για την ομιλία του Βασιλιά Κάρολου στο Κογκρέσο, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι ήταν φανταστικός. Ήταν μια λαμπρή ομιλία. Παρουσιάστηκε υπέροχα, με εκείνη την όμορφη προφορά που έχει. Και όλοι… του έκαναν standing ovation. Και νομίζω ότι ήταν φανταστική από κάθε άποψη».

Και κατέληξε: «Είναι πολύ διαφορετικός άνθρωπος από τον πρωθυπουργό σας. Ο πρωθυπουργός σας πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται όπως αυτός, και θα τα πάει πολύ καλύτερα».