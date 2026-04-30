Σε εξέλιξη φωτιά στην Πάρνηθα – Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, σηκώθηκαν τέσσερα αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης από φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, στη θέση Μαυροβούνι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν πάνω 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν και 4 αεροσκάφη.

Για την ασφάλεια των πολιτών, η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ.

