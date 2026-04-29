Ζαχαριάδης: Ο υδροκεφαλισμός στο Μαξίμου απειλεί τη λειτουργία των θεσμών, την οικονομική προοπτική και στο τέλος την ίδια τη Δημοκρατία

«Όποιος διάβασε την ανοιχτή επιστολή πέντε βουλευτών της ΝΔ μέσω των “ΝΕΩΝ” “για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας”, καταλαβαίνει τι λέγεται και τι γράφεται και μπροστά αλλά και πίσω από τις λέξεις», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Το μοντέλο διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, το λεγόμενο Επιτελικό Κράτος, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένας μηχανισμός συγκέντρωσης ισχύος στο Μέγαρο Μαξίμου για να μπορεί κεντρικά να γίνεται η νομή της εξουσίας, αλλά και ο έλεγχος (η επιλογή) της διαφθοράς, δέχεται κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά πλέον και από βουλευτές της συμπολίτευσης», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «ο υδροκεφαλισμός στο Μαξίμου απειλεί τη λειτουργία των θεσμών, την οικονομική προοπτική και στο τέλος την ίδια τη Δημοκρατία, και όχι η Ευρωπαία Εισαγγελέας όπως ισχυρίζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης». «Μια νέα προοδευτική κυβέρνηση πρέπει να ισοπεδώσει αυτό το φαύλο μοντέλο λειτουργίας, να αποκεντρώσει διαδικασίες, να διευρύνει το πεδίο της λογοδοσίας και του ελέγχου», τονίζει και καταλήγει:

«Ο κ. Μητσοτάκης και οι εκλεκτοί του οδηγούν τη χώρα σε τέλμα, τη βουλιάζουν στη διαφθορά και στα ρουσφέτια, στην αδιαφάνεια και στη διαπλοκή. Γι’ αυτό η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα στις επόμενες εκλογές».