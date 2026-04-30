Θεσσαλονίκη: Έξι νέα ηλεκτρικά ποδήλατα στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας

Με έξι νέα ηλεκτρικά ποδήλατα ενισχύεται η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της προστασίας του δημόσιου χώρου και κατ΄ επέκταση της καθημερινότητας των πολιτών, ακολουθώντας ένα οικολογικό μοντέλο λειτουργίας.

Η παρουσίασή τους καθώς και η επιχειρησιακή δράση της νέας μονάδας της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 12.00 το μεσημέρι, στην πλατεία Αριστοτέλους (κάτω από τη Μητροπόλεως).