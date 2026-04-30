Ψευδής η είδηση πως ο “Mr Bean” διατηρεί δεσμό με πασίγνωστη πορνοστάρ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν δημοσιεύματα που μιλούν για φημολογούμενη σχέση του Βρετανού ηθοποιού, Rowan Atkinson, γνωστό στους περισσότερους ως Mr. Bean, με τη γνωστή Αμερικανίδα πορνοστάρ, Mia Khalifa.

Μάλιστα το δημοσίευμα ανέφερε πως φαίνεται να είναι ζευγάρι από το περασμένο καλοκαίρι.

Ωστόσο αυτή η είδηση είναι ψευδής καθώς η ίδια η Mia Khalifa την διέψευσε με ανάρτησή της στα social media γράφοντας «Παιδιά, βγαίνω με έναν ανόητο, αλλά δεν είναι ο κύριος Μπιν».

Οι δύο προσωπικότητες δεν έχουν καμία δημόσια σχέση, και η φήμη αυτή είναι απλώς προϊόν παραπληροφόρησης.