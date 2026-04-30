Συναγερμός στο Ίλιον για φωτιά σε κατάστημα – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) στο Ίλιον έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το κατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν στο σημείο 22 πυροσβέστες, επτά οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

