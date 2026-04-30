Απόστολος Κακλαμάνης για την επιστολή των 5: “Ήταν επόμενο να εκδηλωθεί οργή ακόμη και από βουλευτές της ΝΔ”

Αιχμές για την κατάσταση στην οποία, όπως υποστηρίζει, έχει περιέλθει το Κοινοβούλιο, αλλά και για τον ρόλο των βουλευτών, αφήνει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, με δήλωσή του υπό τον τίτλο «Κοινοβουλευτική Δημοκρατία;».

Ο Απόστολος Κακλαμάνης αναφέρει ότι «ήταν επόμενο να εκδηλωθεί, κάποια στιγμή και δημοσίως, η διαμαρτυρία, πολύ σύντομα δε και η οργή ακόμη και βουλευτών της ΝΔ», συνδέοντας την παρέμβασή του με τη συζήτηση για τη λειτουργία του λεγόμενου επιτελικού κράτους.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κάνει λόγο για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει «το Εθνικό μας Κοινοβούλιο» και για τον ρόλο των «αντιπροσώπων του Έθνους», παραπέμποντας στο άρθρο 51, παράγραφος 2 του Συντάγματος.

Με δηκτικό ύφος σχολιάζει και την απάντηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου προς βουλευτές της ΝΔ, γράφοντας: «Η απάντηση του “τεχνοκράτη” κ. Σκέρτσου προς τους “αδαείς” βουλευτές είναι πολύ… σαφής: “Επιτελικό κράτος είναι το “συνεργατικό κράτος”. Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!».

Η δήλωση του Απόστολου Κακλαμάνη

Θέμα: Κοινοβουλευτική Δημοκρατία;

Ήταν επόμενο να εκδηλωθεί, κάποια στιγμή και δημοσίως, η διαμαρτυρία, πολύ σύντομα δε και η οργή ακόμη και βουλευτών της ΝΔ.

Πρόκειται για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Εθνικό μας Κοινοβούλιο και ο ρόλος των αντιπροσώπων του Έθνους (άρθρο 51, παρ.2 του Συντάγματος).

Η απάντηση του «τεχνοκράτη» κ. Σκέρτσου προς τους «αδαείς» βουλευτές είναι πολύ…σαφής: «Επιτελικό κράτος είναι το “συνεργατικό κράτος”». Kι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!