Πρόστιμο σε γνωστή εταιρεία με σοκολατάκια για αθέμιτη κερδοφορία

Με την επιβολή των πρώτων προστίμων για υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους προχωρά η διαδικασία ελέγχων στην αγορά, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της αθέμιτης κερδοφορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε εταιρείες όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, η Ferrero International SA Greece (κατηγορία σοκολάτας) τιμωρήθηκε με πρόστιμο 63.371 ευρώ, για υπέρβαση του πλαφόν μικτού κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων.

Επιπλέον, εταιρεία του κλάδου των γαλακτοκομικών βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο 44.431 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε αντίστοιχη υπέρβαση σε 7 κωδικούς.

Οι παραβάσεις αφορούν το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026 και σχετίζονται με την εφαρμογή του ανώτατου επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως επισημαίνεται, τα συγκεκριμένα πρόστιμα αποτελούν τα πρώτα αποτελέσματα της επεξεργασίας των φακέλων που έχουν ανοίξει μετά την έναρξη των στοχευμένων ελέγχων στην αγορά, ενώ η διαδικασία εξέτασης συνεχίζεται για τις υπόλοιπες υποθέσεις.

Η Αρχή αναφέρει ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρύτερο φάσμα της αγοράς, χωρίς να δίνονται περαιτέρω στοιχεία για τον αριθμό ή το εύρος των υποθέσεων που εκκρεμούν.