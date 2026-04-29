Σδούκου για την επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ: Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, ευπρόσδεκτες οι προτάσεις για βελτιώσεις

Για τις εξελίξεις στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, μίλησε στην εκπομπή «Ναι, μεν Αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη, η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Η κα Σδούκου, αναφερόμενη, στην επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι θέτουν ζήτημα αλλαγών στο μοντέλο διακυβέρνησης, υπογράμμισε “Σε ότι αφορά την επιστολή των πέντε βουλευτών μας, δεν έχω καμία αμφιβολία για τις καλές προθέσεις αυτής της επιστολής, διότι εκφράζουν με σεβασμό και ωριμότητα, στα επιχειρήματά τους πως μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στη λειτουργία της κυβέρνησης και να αναβαθμιστεί και ο ρόλος του βουλευτή. Άρα, εγώ δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στη δημοσίευση μιας τέτοιας επιστολής. Και θα σας έλεγα – γιατί πολλοί το συνδέουν και με τον χρόνο, μα έγινε τη στιγμή του προ – συνεδρίου που συζητάμε για το επιτελικό. Γιατί; Αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος για να εκφραστούν τέτοιες επισημάνσεις. Είμαστε σε μια προσυνεδριακή περίοδο στη ΝΔ “.

Και πρόσθεσε “Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε έναν ζωντανό διάλογο. Δεν υπάρχει timing για αυτό, ότι πρέπει να γίνει τώρα ή πρέπει να γίνει μετά. Ένας ζωντανός οργανισμός κάθε μέρα συζητάει“.

Παράλληλα, επισήμανε “Θεωρώ ότι κάθε άποψη είναι ευπρόσδεκτη. Από κει και πέρα, συζητώντας για το επιτελικό κράτος που ήταν το πρώτο νομοθέτημα που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να σας θυμίσω το 2019 μετά τις εκλογές. Και ήταν το πρώτο γιατί ο πρωθυπουργός γνώριζε πολύ καλά τις αρρυθμίες στη λειτουργία του κράτους και είχε και ένα καθαρό σχέδιο για το πως η κυβέρνηση θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά”.