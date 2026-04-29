Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η υποστήριξη ανέργων μέσω κοινωφελούς εργασίας στους δήμους και την περιφέρεια Θεσσαλίας

Από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» θα χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων μέσω κοινωφελούς εργασίας στους δήμους και την περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η πρωτοβουλία, συνολικής δημόσιας δαπάνης 19.201.600 ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων κυβερνητικών δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα, μέσω της τοποθέτησής τους για 8 μήνες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα, μέσω της πράξης προβλέπεται η τοποθέτηση άνεργων στους κάτωθι ενδεικτικούς τομείς απασχόλησης:

*Αποκατάσταση δημόσιων υποδομών (συντήρηση και καθαρισμός δημοσίων πάρκων, αποκατάσταση και καθαρισμός σχολικών, πολιτιστικών κτιρίων κ.λπ.).

*Περιβαλλοντικές δράσεις (αναδάσωση, καθαρισμός ρεμάτων, απομάκρυνση φερτών υλικών από καλλιεργήσιμες εκτάσεις κ.λπ.).

*Υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, δομές φιλοξενίας, ενίσχυση διοικητικών υπηρεσιών των κοινωνικών υπηρεσιών, ενίσχυση επιστημονικών ομάδων σχεδιασμού και συντονισμού έργων αποκατάστασης κ.λπ.

*Κοινωνική Φροντίδα (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ευάλωτων ομάδων, παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες κ.λπ.).

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με κριτήρια επιλεξιμότητας που θα προσδιοριστούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία πρόκειται να εκδοθεί για την υλοποίηση της πράξης.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Κατσανιώτης για επιστολή βουλευτών της ΝΔ: “Δεν είμαστε αντάρτες, αλλά ανησυχούντες”

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Συναγερμός στο Λονδίνο: Επίθεση άνδρα με μαχαίρι έξω από συναγωγή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Λουκέτο” και συλλήψεις σε κατάστημα με παράνομα τυχερά παίγνια – Έπαιζαν “φρουτάκια” σε υπολογιστές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: Υπέρ της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στήριξαν 312 παιδιά τις Ημέρες του Πάσχα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 32χρονου για διαρρήξεις καταστημάτων στην Περαία