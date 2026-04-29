Θεσσαλονίκη: Κλείνει γνωστό καφέ μετά από 15 χρόνια – “Η απόφαση δεν ήρθε εύκολα…”

Την τελευταία του ημέρα λειτουργίας ανακοίνωσε σήμερα το καφέ μπαρ “Piece of Cake”, στη Χρυσοστόμου Σμύρνης 19, στη Θεσσαλονίκη.

“Σήμερα είναι η τελευταία μέρα λειτουργείας μας. 2011-2026 – Δεν λέμε αντίο. Εις το επανιδείν…” αναφέρουν στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση αναφέρει: “Μετά από 15 χρόνια, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος για εμάς. Η απόφαση δεν ήρθε εύκολα… Πολλοί θα αναρωτιέστε τον λόγο. Η απάντηση είναι απλή και ανθρώπινη: είμαστε γυναίκες και μητέρες που όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν καθημερινά παρούσες εκεί, πίσω από τον πάγκο, μέσα στην κουζίνα, παντού με αγάπη και αφοσίωση. Η ζωή όμως αλλάζει… και η μητρότητα, όσο όμορφη είναι, ζητά χρόνο, παρουσία και χώρο. Κάπου εδώ νιώσαμε πως ήρθε η στιγμή να της δώσουμε λίγο περισσότερο. Φεύγουμε γεμάτες. Από στιγμές, από ανθρώπους, από όμορφες αναμνήσεις. Μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια δεν χτίσαμε απλώς μια επιχείρηση, χτίσαμε σχέσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που γίνατε κομμάτι αυτής της διαδρομής”.