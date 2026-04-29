Για τη δικαστική περιπέτεια με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, μίλησε ο γνωστός τραγουδιστής Κώστας Δόξας.

«Ήταν σοκαριστικό! Αυτό που βίωσα στο δικαστήριο ήταν σαν βιασμός», είπε αρχικά ο Κώστας Δόξας.

Ο Κώστας Δόξας πρόσθεσε: «Η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε χωρίς να με κοιτάξουν καν στα μάτια. Ο δικαστής σκρόλαρε στο κινητό του την ώρα που αγόρευαν οι δικηγόροι.

Νιώθω ξεκάθαρα αδικημένος, γιατί γνωρίζω την αλήθεια. Το να συνεχίζει ένα τόσο τρομακτικό μπούλινγκ επειδή κάνω τη δουλειά που κάνω, είναι άδικο. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά».