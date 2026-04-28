Θεσσαλονίκη: Απάτη με δήθεν πρόστιμα εισιτηρίων – Συναγερμός από τον ΟΣΕΘ

Σε εγρήγορση καλεί το επιβατικό κοινό ο ΟΣΕΘ, προειδοποιώντας για περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης (phishing) που βρίσκονται σε εξέλιξη και κάνουν κατάχρηση της επωνυμίας του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τις τελευταίες ώρες καταγράφεται η κυκλοφορία παραπλανητικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως προερχόμενα από τον ΟΣΕΘ. Μέσω αυτών, οι επιτήδειοι προτρέπουν τους πολίτες να καταβάλουν δήθεν αντίτιμο εισιτηρίου μέσω διαδικτυακού συνδέσμου, προκειμένου να αποφύγουν υποτιθέμενο πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι οι συγκεκριμένες επικοινωνίες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον ίδιο και αποτελούν κακόβουλη ενέργεια τρίτων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων.

Όπως τονίζεται, ο ΟΣΕΘ δεν αποστέλλει ειδοποιήσεις πληρωμής προστίμων μέσω ανεπιβεβαίωτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή συνδέσμων, ούτε ζητά από τους πολίτες την καταχώριση προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων μέσω τέτοιων καναλιών.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αγνοούν κάθε ύποπτο μήνυμα που εμφανίζεται ως δήθεν προερχόμενο από τον Οργανισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή καταχώρισης ευαίσθητων στοιχείων, όπως προσωπικά δεδομένα, κωδικοί πρόσβασης ή τραπεζικές πληροφορίες, σε μη αξιόπιστες πλατφόρμες.

Για την προστασία τους, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τον αποστολέα κάθε μηνύματος, να μην επιλέγουν συνδέσμους από άγνωστες πηγές και να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε ειδοποίηση μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του ΟΣΕΘ.

Ο Οργανισμός διαβεβαιώνει ότι παραμένει σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, με στόχο την προστασία του κοινού και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης.

