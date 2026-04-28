Μητσοτάκης στο Προσυνέδριο της ΝΔ: Τα 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς το επιτελικό κράτος

«Πήραμε 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών», δήλωσε ο πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του Προσυνεδρίου της ΝΔ που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους», για να προσθέσει ότι «τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό».

Επισήμανε επίσης ότι «η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μας επέτρεψε μεγάλα πλεονάσματα για να συζητούμε πόσα χρήματα θα επιστρέψουμε στην κοινωνία και ταυτόχρονα να μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας, το βάρος που καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας, με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της οποιασδήποτε οικονομίας στον κόσμο».

«Στο τέλος αυτού του χρόνου η Ελλάδα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση» συμπλήρωσε.

Το Ναύπλιο είναι ο σημερινός σταθμός του προσυνεδριακού διαλόγου στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

Στο προσυνέδριο συμμετέχουν οι βουλευτές των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελέχη των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο προσυνέδριο μίλησαν οι δύο Αντιπρόεδροι του κόμματος: ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε πάνελ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.