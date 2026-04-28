Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Λετονία θα ενισχύσει τον ουκρανικό στρατό με τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης

Η Λετονία θα ενισχύσει τον ουκρανικό στρατό με επιπλέον τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Ρίγα, χωρίς όμως να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

«Υποστηρίζουμε τον αγώνα της Ουκρανίας απέναντι στις επιθέσεις της Ρωσίας και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε για όσο χρειαστεί», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, ο Άντρις Σπρουντ. Τόνισε πως η παράδοση των συγκεκριμένων στρατιωτικών οχημάτων δεν υπονομεύει την επιχειρησιακή ικανότητα των λετονικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Λετονία υποστηρίζει σθεναρά τον αγώνα της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η χώρα της Βαλτικής, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ενίσχυσε πέρυσι την Ουκρανία με στρατιωτική βοήθεια της οποίας η αξία αντιστοιχούσε στο 0,3% του ΑΕΠ της, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης της Λετονίας. Φέτος η αξία της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 0,25% του λετονικού ΑΕΠ.

