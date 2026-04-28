Μπουντούρης: “Αυτά έχουμε πει στους παίκτες για τον τελικό”

Για τον τελικό του Europe Cup μίλησε ο general manager του ΠΑΟΚ, Νίκος Μπουντούρης.

«Αρχικά θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου στους παίκτες μας. Αυτά τα παιδιά είναι οι δικοί μου, καθημερινοί, ήρωες. Τους ζω από κοντά γι’ αυτό το λέω. Η ομάδα παίζει κάθε τρεις μέρες αγώνα εδώ και αρκετό καιρό. Οι ευχές από όλο το ελληνικό μπάσκετ είναι πολλές, αλλά η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα δεν ευνοεί, καθώς παίζουμε ανά τρεις μέρες σημαντικά παιχνίδια. Αυτό που έχουμε πει στα παιδιά είναι να χαρούν τον τελικό, να είναι περήφανοι για τους εαυτούς τους και τη δουλειά που γίνεται. Όλος ο οργανισμός έχει λειτουργήσει σε πολύ καλά επίπεδα και εύχομαι σε μερικά 24ωρα να είμαστε χαρούμενοι σε αυτό το αεροδρόμιο»

«Είναι λογικό όταν γίνεται μία αλλαγή να υπάρχουν διάφορες απόψεις. Αρχικά δεν γινόταν εμείς να είμαστε οργανωμένοι ερχόμενοι σε μία νέα κατάσταση. Από ‘κει και πέρα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οργανώθηκε όλο αυτό στα μέτρα του δυνατού. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, έχει ανθρώπους που αγαπάνε με πάθος την ομάδα και υπάρχει πολλές φορές αγωνία που εκφράζεται από τον κόσμο. Δεν θέλουμε την ησυχία μας. Το είχαμε πει από την αρχή ότι θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό κύπελλο. Με ενδιαφέρει η ηρεμία της ομάδας, το οποίο δεν είναι εύκολο να το βρούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και ήδη τις τελευταίες μέρες γράφονται-ακούγονται διάφορα ονόματα όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό και αυτό δεν κάνει καλό στην ομάδα. Αλλά δεν μπορείς να το σταματήσεις. Η παράκληση είναι σε όποιον αγαπάει την ομάδα να βάλει ένα φρένο στις φήμες»

«Όχι δεν θα ήθελα να αγωνιστώ (γέλια). Ως παίκτης το είχα εξαντλήσει. Χαίρομαι πολύ τα παιδιά που αγωνίζονται και είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίζουν».