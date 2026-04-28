Δ. Αμπελοκήπων Μενεμένης: Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η Ανθοέκθεση – Προσελκύει πλήθος επισκεπτών

Η Ανθοέκθεση 2026 συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών και διαμορφώνοντας μια ζωντανή και γιορτινή ατμόσφαιρα στον χώρο του π. Στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος». Η προσέλευση του κοινού παραμένει σταθερά υψηλή, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των δημοτών και των επισκεπτών για τον θεσμό, ο οποίος αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την άνοιξη στον Δήμο Αμπελοκήπων‑Μενεμένης.

Στο πλαίσιο των σημερινών εκδηλώσεων, το πρόγραμμα ξεκινά στις 19:00 με τη Χορωδία του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδοσιακοί χοροί από τα ΚΑΠΗ του Δήμου, καθώς και από τον Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρήνης «Η Αγία Παρασκευή». Ακολουθεί η παρουσίαση των τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών χορών του Δήμου υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Ανδρέα Παπουκίδη.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με λαϊκό παραδοσιακό γλέντι, με το μουσικό σχήμα του Αργύρη Μάντζιου να δημιουργεί ένα ζεστό και εορταστικό κλίμα για όλους.Η Ανθοέκθεση συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας πολιτισμό, παράδοση και την ομορφιά της φύσης. Ο Δήμος Αμπελοκήπων‑Μενεμένης καλεί το κοινό να επισκεφθεί τον χώρο και να απολαύσει μια ακόμη όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα γεμάτη χρώματα, μουσική και θετική ενέργεια.