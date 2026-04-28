Ο απολογισμός της ΚΑΕ Ηρακλής: Πότε θα γίνει η συνέντευξη Τύπου

Τον απολογισμό της σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον Ηρακλή μετά την ήττα στην Πάτρα από τον Προμηθέα αλλά και το πλάνο της επόμενης χρονιάς θα αναλύσουν οι διοικούντες της ΚΑΕ Ηρακλής, σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ΚΑΕ θα παραθέσει τη συνέντευξη Τύπου στο Ιβανώφειο στη 13:00 το μεσημέρι, ενώ θα θα μεταδοθεί Live Streaming από το επίσημο κανάλι της ΚΑΕ Ηρακλής στο Youtube.

Από το βράδυ της Δευτέρας ουσιαστικά ο «σχηματισμός» της ΚΑΕ είναι διαφοροποιημένος, καθώς ο μέχρι πρότινος πρόεδρος Τάσος Δίγκας υπέβαλε την παραίτησή του (παραμένοντας μέτοχος) η οποία και έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου.

Σύμφωνα με το metrosport.gr νέος πρόεδρος, έστω και προσωρινά, θα είναι ο Γιώργος Πανταζόπουλος, ενώ στη σύνθεση της ΚΑΕ παραμένουν οι κ.κ Τσακίρης, Γκούλιος και Μωραϊτης.

Τέλος, αναμένεται και νέα προσθήκη ατόμων που θα βοηθήσουν οικονομικά, διοικητικά και οργανωτικά.

