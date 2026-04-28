Αυτόνομη Θύρα 10: Όσες φορές χρειαστεί, θα είμαστε εκεί – Ντου στα διαρκείας

Η ποδοσφαιρική σεζόν έκλεισε με την επίτευξη του στόχου για τον Ηρακλή, ο οποίος επιστρέφει στον φυσικό του χώρο, επιδιώκοντας να ανακτήσει και τη φυσική του θέση, πρωταγωνιστώντας στο κορυφαίο επίπεδο.

Με την οργάνωση της νέας, ιδιαίτερα απαιτητικής προσπάθειας να προετοιμάζεται ώστε σταδιακά να μπει σε εφαρμογή, ο «κυανόλευκος» οργανισμός αδημονεί για κινήσεις «δήλωσης» επιστροφής.

Ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ήδη πριν ολοκληρωθεί ο Απρίλιος και με τη σέντρα του νέου πρωταθλήματος της Super League να προσδιορίζεται στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου, ο Ηρακλής έχει ξεπεράσει τα 1.000 εισιτήρια διαρκείας.

Η Αυτόνομη Θύρα 10 σε ανακοίνωσή της νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης εξέφρασε τη δεδομένη -και διαρκώς αυξανόμενη- ανυπομονησία για την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, στηρίζοντας μαζικά την αγορά εισιτηρίων διαρκείας.

Όπως ενημέρωσε μάλιστα πλέον αυτά είναι διαθέσιμα και από τα γραφεία του συνδέσμου (και με τη δυνατότητα πληρωμής των 3 δόσεων που παρέχει η ΠΑΕ) κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Η ανακοίνωση σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Το καλοκαίρι πλησιάζει και η ανυπομονησία μας για την επόμενη σεζόν όλο και μεγαλώνει. Στηρίζουμε μαζικά την ομάδα ποδοσφαίρου και αγοράζουμε διαρκείας . Ο σύνδεσμος ενημερώνει ολόκληρο το λαό του ΗΡΑΚΛΉ οτι διαθέτει εισιτήρια διαρκείας στο σύνδεσμο , ο οποίος είναι ανοιχτός κάθε Τρίτη , Πέμπτη και Παρασκευή μετά τις 20:30. Όπως και στα γραφεία της ΠΑΕ , έτσι και στο σύνδεσμο δίνεται η δυνατότητα πληρωμής του διαρκείας μέσω 3 δόσεων .

ΥΓ: ΌΣΕΣ ΦΟΡΈΣ ΚΙ ΑΝ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ Ο ΗΡΑΚΛΉΣ ΕΜΕΊΣ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΚΕΊ.

ΓΡΙΈΣ ΝΤΟΥ ΣΤΑ ΔΙΑΡΚΕΊΑΣ».

Πηγή: metrosport.gr