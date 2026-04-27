Κολυδάς: “Κλείδωσε” η ψυχρή εισβολή για την Πρωτομαγιά – Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι αναμένονται την ημέρα της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος επιβεβαιώνει την ψυχρή εισβολή.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως αναμένεται ενίσχυση των βόρειο-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς την χώρα μας.

Παράλληλα και η πρόγνωση της ΕΜΥ κάνει λόγω για νεφώσεις με τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, την Παρασκευή (01/05).

