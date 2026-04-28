Νέα Υόρκη: Οδός ονομάστηκε σε “Anastasios Tsakos”, προς τιμήν Έλληνα αστυνομικού μετά τη δολοφονία του

Ο δρόμος της Νέας Υόρκης όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο βετεράνος ομογενής αστυνομικός Αναστάσιος Τσάκος, μετονομάστηκε προς τιμήν του τη Δευτέρα (27/04), πέντε χρόνια αφότου τον χτύπησε ένας μεθυσμένος οδηγός εν ώρα υπηρεσίας στην οδό Long Island Expressway.

Η γωνία της 42ης Οδού και της 23ης Λεωφόρου στην Αστόρια του Κουίνς, θα ονομάζεται πλέον επίσημα «Οδός Ντετέκτιβ Αναστάσιου Τσάκου».

«Εδώ ζούσε ο Τάσος όταν ήταν έφηβος. Εδώ ζούσε όταν γνωριστήκαμε για πρώτη φορά και εκεί περάσαμε τον πρώτο χρόνο του γάμου μας», δήλωσε η χήρα του κατά τη διάρκεια της συγκινητικής τελετής για τον αστυνομικό στη Νέα Υόρκη.

«Κάθε άτομο που οδηγεί ή περπατά σε αυτά τα πεζοδρόμια θα δει το όνομά του και θα ξέρει ότι ένας αφοσιωμένος αξιωματικός, ένας αφοσιωμένος σύζυγος και ένας στοργικός πατέρας κάποτε αποκαλούσε αυτό το μέρος σπίτι του», είπε.

«Αποτελεί απόδειξη ότι ένας καλός άνθρωπος άφησε αυτόν τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκε», συμπλήρωσε.

«Η θλίψη δεν θα γιατρευτεί ποτέ, ανεξάρτητα από το πόσους δρόμους ονομάζουμε ή πόσες πλάκες κρεμάμε ή ελικόπτερα αφιερώνουμε», ανέφερε η Αστυνομική Επίτροπος Τζέσικα Τις στην τελετή ονοματοδοσίας του δρόμου.

Ο πατέρας δύο παιδιών, με 14 χρόνια υπηρεσίας στην Αστυνομία της Νέας Υόρκης και μέλος της επίλεκτης Μονάδας Περιπολίας της Εθνικής Οδού 3 της αστυνομίας, κλήθηκε στον τόπο ενός τροχαίου ατυχήματος στις 27 Απριλίου 2021, περίπου στις 2 π.μ. στον αυτοκινητόδρομο στο Fresh Meadows, όταν χτυπήθηκε μετωπικά από ένα όχημα που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.

Η μεθυσμένη οδηγός του Volkswagen του 2013, Τζέσικα Μποβέ, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, οδήγηση με κατασχεμένο δίπλωμα, καθώς και χρήση αυτοκινήτου υπό την επήρεια αλκοόλ.

Εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μπέντφορντ Χιλς στην κομητεία Γουέστσεστερ.

