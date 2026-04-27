Δήμος Καλαμαριάς: “Παραδόθηκε μία σύγχρονη, ασφαλής και αναβαθμισμένη παιδική χαρά” – Δείτε φωτο

Μία πλήρως αναβαθμισμένη και πιστοποιημένη παιδική χαρά παρέδωσε ο Δήμος Καλαμαριάς στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου, Β. Παπατσεχιλίδη και Δ. Στρογγύλη, στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη, συνεχίζοντας με συνέπεια την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η παιδική χαρά αποδόθηκε εκ νέου προς χρήση στο κοινό μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων παρεμβάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και –κυρίως– απόλυτα ασφαλούς χώρου για τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής.

Στο πλαίσιο των εργασιών, πραγματοποιήθηκε πλήρης αντικατάσταση της περίφραξης και των δαπέδων ασφαλείας, ενώ εγκαταστάθηκε νέο σύνθετο όργανο στη θέση του παλαιού, το οποίο απομακρύνθηκε λόγω ακαταλληλότητας. Παράλληλα, ο υφιστάμενος εξοπλισμός που κρίθηκε κατάλληλος συντηρήθηκε και επανατοποθετήθηκε, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο και αισθητικά αναβαθμισμένο περιβάλλον παιχνιδιού.

Η παιδική χαρά σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη σύγχρονη αισθητική, ώστε να προσφέρει στα παιδιά έναν χώρο δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, ενώ ταυτόχρονα να αποτελεί σημείο συνάντησης και χαλάρωσης για τις οικογένειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο χώρος διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά («Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Παιδικής Χαράς, Βεβαίωση Πιστοποίησης Καταλληλότητας Λειτουργίας και το Ειδικό Σήμα Πιστοποίησης Καταλληλότητας Λειτουργίας), διασφαλίζοντας ότι πληροί στο ακέραιο τα πρότυπα ασφάλειας.

Με την παρέμβαση αυτή, ο Δήμος Καλαμαριάς ενισχύει ουσιαστικά το αστικό περιβάλλον και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πολιτών, επενδύοντας σε δημόσιους χώρους που ανήκουν σε όλους και υπηρετούν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

