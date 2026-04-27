Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος εξαπατήθηκε από υποψήφιο εργαζόμενο στη μονάδα του

Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις ληστείας, κλοπών και απάτης που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες συνολικά 13 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας και του Αστυνομικού Τμήματος Καλλινδοίων εξιχνίασαν συνολικά:

ληστεία,

6 κλοπές και

Περίπτωση απάτης κατά την οποία εξαπατήθηκε κτηνοτρόφος από υποψήφιο εργαζόμενο που κατάφερε να του αποσπάσει χρηματικό ποσό,

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2025 – Απριλίου 2026, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δεκατριών 13 εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.410 ευρώ και προϊόντα εκτιμώμενης χρηματικής αξίας 1.100 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.