Θάνος Κιούσης: Μου πρότειναν να συμμετέχω σαν παίκτης στο YFSF αλλά προτιμούσα κάτι άλλο, το θεώρησα υποβάθμιση

Ο Θάνος Κιούσης βρέθηκε καλεσμένος του Θανάση Πάτρα και της παρέα του “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” που παρακολουθήσαμε, το βράδυ της Κυριακής, στο πρόγραμμα του OPEN.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στην πρόταση που δέχθηκε από τον ΑΝΤ1 για να βρεθεί σαν παίκτης στο YFSF εξηγώντας για ποιους λόγους την αρνήθηκε με ευγένεια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θάνος Κιούσης τόνισε αρχικά πως “μου προτάθηκε να συμμετάσχω στο νέο YFSF σαν παίκτης, είπα “ευχαριστώ που πιστεύετε στις δυνατότητες μου απλά, επειδή έχω παρουσιαστεί σαν παρουσιαστής, θα προτιμούσα κάτι άλλο να κάνουμε παρά το να είμαι παίκτης”. Το θεωρώ λίγο downgrade, τα το πω έτσι”.

“Εντάξει, το κανάλι με έβλεπε διαφορετικά οπότε εκεί δεν ταυτιστήκαμε. Την παρουσίαση του YFSF θα την έκανα με μεγάλη χαρά. Μάλιστα, είχα πει “πως δεν σας φαίνεται ωραία η ιδέα που βγαίνει ο Θάνος Κιούσης και παρουσιάζει και για να γίνει μια αλλαγή, που τόσα χρόνια ήταν η Μαρία Μπεκατώρου, την ώρα που βγαίνει ένας διαγωνιζόμενος σαν Φρέντυ Μέρκιουρι να βγαίνω και γω έτσι”. Κάνει δηλαδή κάποιος την Βουγιουκλάκη, να βγαίνω και γω σαν Βουγιουκλάκη παρουσιαστής”.

“Θα πήγαινε σε άλλο level τελείως” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Θάνος Κιούσης στην ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN.

“Θα δεχόμουν να βρεθώ στην κριτική επιτροπή, θα μου άρεσε και θα έλεγα ναι, αλλά ούτε αυτό έγινε…”

