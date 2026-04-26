Ο μικρός φίλαθλος του ΟΦΗ που συγκίνησε όλη την Ελλάδα έζησε το όνειρο στον τελικό του Κυπέλλου – “Το σηκώσαμε με όλο το πάθος”

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας μετά από 39 χρόνια. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση στον τελικό του Πανθεσσαλικού σταδίου και μετά τη λήξη του αγώνα χιλιάδες φίλαθλοί του που βρέθηκαν στον Βόλο αλλά και όσοι έμειναν στην Κρήτη πανηγύρισαν με την ψυχή τους.

Μία από τις ιστορίες του τελικού δεν ήταν άλλη από εκείνη του νεαρού φίλου του ΟΦΗ που βρέθηκε στον αγώνα αφού ο πατέρας του του έκανε έκπληξη. Ο μικρός Γιαννάκης, που ξέσπασε σε λυγμούς όταν έμαθε το ξεχωριστό του δώρο, έζησε το απόλυτο όνειρο. Ο νεαρός φίλαθλος βρέθηκε στις κερκίδες και πανηγύρισε μαζί με τον πατέρα του την σπουδαία επιτυχία της ομάδας του Χρήστου Κόντη. Ο μικρός μίλησε μετά το τέλος του αγώνα στην εκπομπή Athletiko FC και τον Μανώλη Γερακάκη.

«Το κύπελλο το σηκώσαμε με όλη την αγάπη, όλο το πάθος. Τώρα πάμε στην Κρήτη να τα κάψουμε όλα», είπε ο μικρός Γιαννάκης αποτυπώνοντας μέσα σε λίγες την ξεχωριστή σημασία που είχε το τρόπαιο αυτό για την ομάδα του ΟΦΗ.