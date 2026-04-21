Μικρός φίλος του ΟΦΗ έβαλε τα κλάματα όταν έμαθε ότι θα πάει στον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Δείτε το συγκινητικό βίντεο
Άκρως συγκινητική ήταν η αντίδραση ενός μικρού οπαδού του ΟΦΗ όταν ο πατέρας του ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψουν στο Βόλο για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Κυπέλλου ενάντια στον ΠΑΟΚ.
Οι Κρητικοί δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική στιγμή με έναν νεαρό οπαδό της ομάδας, ο οποίος συγκινήθηκε όταν του ανακοίνωσε ο πατέρας του πως θα ταξιδέψουν στο Βόλο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό κόντρα στο Δικέφαλο του Βορρά.
Η ΠΑΕ ΟΦΗ έγραψε χαρακτηριστικά:
«Κι αν κάποιος σας ρωτήσει… “Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικό; Τόσο σημαντικό είναι”;
Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δήμητρα Αλεξανδράκη κατά Κώστα Τσουρού: Είναι ασέβαστος, δεν θα έπρεπε να είναι στην τηλεόραση – Στο καλό να πας και δεν θα λείψεις σε κανέναν
- Θρίλερ στην Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης που είναι εξαφανισμένη – Είχε προσαχθεί και αφέθηκε ελεύθερος
- ΠΑΟΚ: Το βίντεο-αφιέρωμα της ΠΑΕ στον Ιβάν Σαββίδη με αφορμή τα 100 χρόνια