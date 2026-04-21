Μικρός φίλος του ΟΦΗ έβαλε τα κλάματα όταν έμαθε ότι θα πάει στον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

THESTIVAL TEAM

Άκρως συγκινητική ήταν η αντίδραση ενός μικρού οπαδού του ΟΦΗ όταν ο πατέρας του ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψουν στο Βόλο για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Κυπέλλου ενάντια στον ΠΑΟΚ.

Οι Κρητικοί δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική στιγμή με έναν νεαρό οπαδό της ομάδας, ο οποίος συγκινήθηκε όταν του ανακοίνωσε ο πατέρας του πως θα ταξιδέψουν στο Βόλο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό κόντρα στο Δικέφαλο του Βορρά.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Κι αν κάποιος σας ρωτήσει… “Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικό; Τόσο σημαντικό είναι”;

Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό».

Κύπελλο Ελλάδας ΟΦΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ελβετία: Ένας νεκρός σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Handball: Χάλασε τα γενέθλια του ΠΑΟΚ η ΑΕΚ – Ήττα στον πρώτο ημιτελικό για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Κάτια Ταραμπάνκο: Είμαι στην αθλητική εκπομπή του Open για τον δικό μου ρόλο και όχι της γλάστρας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Οκτώ τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζετε ποτέ στο ψυγείο

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

ΗΠΑ: Συναγερμός στη βόρεια Καρολίνα για πυροβολισμούς σε πάρκο – Αναφορές για νεκρούς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Τράπεζες: “Έκρηξη” στεγαστικών δανείων, αύξηση 77% στο πρώτο τρίμηνο