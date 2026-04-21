Ακύλας: Ποια πασίγνωστη Ελληνίδα ηθοποιός θα ανεβεί μαζί του στη σκηνή της Eurovision;

Ο Ακύλας ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή περιοδεία του για την προώθηση του Ferto, λιγότερο από έναν μήνα πριν ανεβεί στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη. Ο Έλληνας εκπρόσωπος επισκέφθηκε 10 συνολικά χώρες, όπου συναντήθηκε με άλλους φετινούς διαγωνιζόμενους αλλά και πλήθος θαυμαστών, ενώ έδωσε συνεντεύξεις σε εθνικά Μέσα.

Το πρωί της Τρίτης (21/4) ο Στέφανος Κωνσταντινίδης έδωσε μέσα από την εκπομπή “Super Κατερίνα” την είδηση πως η Παρθένα Χοροζίδου θα πλαισιώσει τον Ακύλα κατά την εμφάνισή του στη φετινή Eurovision, στην οποία θα συμμετέχουν συνολικά 4 άτομα, χορευτές και ηθοποιοί.

Η παρουσία της φαίνεται πως εντάσσεται στο συνολικό καλλιτεχνικό concept της εμφάνισης, το οποίο –όπως όλα δείχνουν– θα έχει έντονα θεατρικά στοιχεία και αφηγηματική διάσταση.

Σε επικοινωνία που είχε το TLIFE με την ηθοποιό, η ίδια επιβεβαίωσε την είδηση.