110+ δημιουργοί στη ΔΕΘ: Η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά χειροποίητων έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, το By Hand Festival συγκεντρώνει περισσότερους από 110 δημιουργούς από όλη την Ελλάδα σε μια μεγάλη υπαίθρια αγορά αφιερωμένη στο χειροποίητο, από 25 έως 28 Απριλίου 2026, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ-Τόξο ΧΑΝΘ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που ξεχωρίζει για την κλίμακα και την ποιότητά της, φέρνοντας για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη έναν τόσο μεγάλο αριθμό δημιουργών σε έναν ενιαίο χώρο.

Το By Hand Festival δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να ανακαλύψει έναν ολόκληρο κόσμο σύγχρονης χειροποίητης έκφρασης, με προϊόντα που ξεχωρίζουν για την αισθητική, την ποικιλία και την αυθεντικότητά τους, μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς συγκεντρωμένη σε μία μόνο διοργάνωση.

Κοσμήματα, αρωματικά κεριά, κεραμικά, φυσικά καλλυντικά, μακραμέ, υφασμάτινα και πλεκτά είδη, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, prints, πίνακες ζωγραφικής και δεκάδες ακόμη κατηγορίες αντικειμένων συνθέτουν μια μεγάλη, ανοιχτή αγορά σύγχρονης δημιουργίας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ανθρώπους που πλάθουν, σχεδιάζουν και μεταμορφώνουν πρώτες ύλες -ακόμη και παλιά αντικείμενα- σε μοναδικές δημιουργίες με χαρακτήρα και καλλιτεχνική ματιά.

Παράλληλα, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει καθημερινά δωρεάν δημιουργικά workshops για μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής και βιωματικής εμπειρίας στον κόσμο της χειροποίητης δημιουργίας.

Το By Hand Festival καθιερώνεται ως ένα νέο σημείο αναφοράς για το κοινό της πόλης και τους φίλους της τέχνης, του design και του χειροποίητου, μέσα από ένα τετραήμερο με έμπνευση, δημιουργικότητα και ανοιχτή συμμετοχή.

Σε έναν κόσμο όπου όλα τείνουν να γίνουν τυποποιημένα, το By Hand Festival γιορτάζει το μοναδικό.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, επόμενος σταθμός η Πλατεία Συντάγματος.

Το By Hand Festival ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 27 Μαΐου 2026 στην Πλατεία Συντάγματος.

By Hand Festival 2026